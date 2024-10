Toni Kroos ne rêve pas d’un match en son honneur

Jubiler sans jubilé.

Retraité des terrains depuis l’élimination de l’Allemagne à l’Euro 2024, Toni Kroos (34 ans) peut désormais se consacrer à plein temps à ses activités de podcasteur et de patron de ligue privée. Et quand l’agence de presse ran.de lui demande si, à l’image de Lukas Podolski, il envisagerait de se payer un dernier kif en rechaussant les crampons à l’occasion d’un match d’adieux à sa gloire, le le joueur allemand de l’année 2024 décline poliment l’offre : « J’ai déjà joué match d’adieu ici à Madrid, en championnat, donc pas un jubilé spécialement organisé pour moi. Mais d’une certaine manière, je l’ai ressenti comme tel, du moins au vu de ce que les fans en ont fait. Après, […] je ne suis pas du genre à vouloir que tout le monde vienne juste pour moi ou que je sois absolument au centre de l’attention. »

Visiblement à l’aise dans ses baskets en Espagne, l’Allemand n’envisage pas non plus de faire ses valises pour rentrer au bercail : « il faudrait que la météo s’améliore ! », plaisante le père de trois enfants, avant de préciser qu’il s’agit avant tout d’une « décision familiale » : « Les gamins ont tout ici, ils ne connaissent que l’Espagne, où ils ont leurs activités, leurs amis et leur école. Ma femme et moi nous y sentons très bien aussi, c’est pourquoi il n’y a actuellement aucune raison d’aller ailleurs, en tout cas on se projette en Espagne pour les années à venir ».

