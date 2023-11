Toni Kroos lance son Icon League

Contre Uno !

Gerard Piqué et la Kings League n’ont qu’à bien se tenir. Le projet est mystérieux et peu d’informations le concernant ont été révélées, mais il a d’ores et déjà été lancé. Toni Kroos, milieu de terrain du Real Madrid, a annoncé sur ses réseaux sociaux le lancement de la Icon League, en partenariat avec le youtuber allemand Elias Nerlich, connu au départ pour ses vidéos sur le jeu FIFA.

Pour l’heure, on sait que la compétition aura lieu pour la première fois à l’été 2024, mais le format en lui-même, le lieu ou les participant sont encore inconnus. Dans un communiqué de presse, relayé par le Mundo Deportivo entre autres, le champion du monde allemand explique « parier sur une manière de jouer plus rapide, plus variée et plus remplie d’actions dans laquelle il peut y avoir des retournements de situation imprévus. Pour un football avec plus de buts et de divertissement ». Le reste des informations devrait être révélé graduellement dans les prochaines semaines.

Sinon, il n’y aurait pas un jeune qui voudrait proposer un truc de jeune pour intéresser une bonne fois pour toutes les jeunes au foot ?