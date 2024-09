Le jour où Toni Kroos à failli signer à Manchester United

Des regrets, quels regrets ?

Retraité depuis la terrible élimination de l’Allemagne à l’Euro, Toni Kroos n’a pas l’air de s’embête. Dernièrement, l’ancien milieu de terrain est impliqué dans un projet semblable à la Kings League à Madrid. Au moment de la promotion de son équipe, dans un podcast qu’il co-anime avec son frère Félix, il révèle une anecdote qui aurait bien pu lui offrir une toute autre carrière.

Van Gaal a été un frein dans les négociations

« J’avais conclu un accord avec Manchester United en 2014, explique l’ex-maître à jouer milieu du Real Madrid. (David) Moyes était venu me voir spécifiquement et le contrat était pratiquement signé. Ensuite, Moyes a été limogé et Louis van Gaal a pris le relais. Cela a compliqué les choses. Je n’ai pas eu de nouvelles de United pendant un moment et j’ai commencé à avoir des doutes. »

Finalement, le destin a envoyé Toni Kroos au Real Madrid, et lui évité au passage une décennie de galère en Angleterre. « Le Mondial a commencé et Carlo Ancelotti est entré en contact avec moi. De là, ça s’est fait », a conclu l’ancien Bavarois.

Un choix plus astucieux pour collectionner les Ligues des champions.

