Pronostic Hongrie Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Allemagne sur sa lancée face à la Hongrie

Après avoir qualifié la Hongrie lors des derniers championnats d’Europe, le but de Marco Rossi est désormais d’emmener sa formation au Mondial 2026. Le coach italien a cependant pu voir l’écart qui le sépare des meilleures équipes lors du dernier Euro en étant incapable de sortir de sa poule et lors de cette Ligue des nations. En effet, les partenaires de Szoboszlai ont été dominés par l’Allemagne une fois déjà et les Pays-Bas (2 fois). Le week-end dernier, les Magyars n’ont pas existé à Amsterdam (4-0). Assurée de terminer à la 3e place, la Hongrie aura l’opportunité de sauver sa place lors des barrages.

En face, l’Allemagne était au plus mal il y a un an sous la houlette de Hansi Flick. L’arrivée de Nagelsmann a totalement métamorphosé le Nationalelf. Auteur d’un Euro de bonne facture à domicile, la sélection allemande a enchaîné lors de cette Ligue des nations où elle vient de se qualifier pour les phases finales en terminant en tête de son groupe. Sur leur parcours, les coéquipiers de Kimmich sont restés invaincus avec 4 succès pour un nul aux Pays-Bas. Le week-end dernier, les Allemands se sont baladés à domicile face à la Bosnie (7-0) avec une ligne d’attaque qui s’est fait plaisir puisque tous les offensifs ont marqué, Musiala, Kleindienst (doublé), Havertz, Wirtz (doublé) ou Sané. Assuré de participer aux quarts de finale, Nagelsmann veut conserver cette dynamique et pourrait apporter quelques changements dans son XI pour impliquer tout le groupe, Gnabry et Sané pourraient notamment commencer lors de ce déplacement, quand Kleindienst pourrait de nouveau débuter en 9 étant donné les forfaits d’Undav et Füllkrug. En grande forme, le Nationalelf devrait s’imposer en Hongrie.

L’Allemagne écrase la Hongrie