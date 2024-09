Pronostic Allemagne Hongrie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Allemagne confirme son regain face à la Hongrie

Depuis son titre mondial en 2014, l’Allemagne avait accumulé les échecs. Mais le Nationalelf va mieux depuis qu’il a vu Nagelsmann prendre le relais d’Hansi Flick quelques moins seulement avant l’Euro allemand. Auteur de très bons débuts lors du championnat d’Europe, l’Allemagne s’est ensuite logiquement imposée en 8es de finale face au Danemark (2-0), avant de céder en quarts face au futur champion d’Europe. Malgré une égalisation en toute fin de rencontre, la sélection allemande a seulement pu constater la supériorité de l’Espagne lors de la prolongation du quart de finale. Cet échec a certes laissé des traces, mais a également donné de nombreux motifs d’encouragement. Depuis cette élimination, la sélection doit faire avec la retraite internationale de plusieurs joueurs importants avec les Neuer, Kroos, Müller et Gündoğan, mais les jeunes Wirtz ou Musiala représentent l’avenir du Nationalelf. Ces derniers devraient entourer Kai Havertz, auteur lui aussi d’un bel Euro et buteur 2 fois déjà sur les 3 premiers matchs d’Arsenal.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, la Hongrie fait partie de ces sélections qui ont retrouvé des couleurs lors des dernières années. Présente en Allemagne, la sélection hongroise s’était retrouvée dans le même groupe que son adversaire du soir. Lors de leur affrontement, les Magyars s’étaient inclinés contre les Allemands (2-0). Déjà battus par la Suisse lors de leur 1er match, les Hongrois ont certes sauvé l’honneur face à l’Écosse mais n’ont pas pu accrocher une place pour les 8es de finale. Sélectionneur depuis plusieurs années, Marco Rossi s’appuie sur un groupe assez classique avec notamment la star Szoboszlai, qui évolue à Liverpool. Aux côtés du Red, on retrouve Sallai, Nagy, Négo, Orban, Adam ou même le buteur Varga qui avait connu un énorme choc face à l’Écosse. Sur sa lancée d’un Euro offensif, l’Allemagne devrait dominer la Hongrie et monter en puissance en prévision du Mondial 2026. Le match pourrait voir plus de buts qu’à l’Euro, car la Hongrie avait eu un énorme manque de réussite sur ce précédent Allemagne – Hongrie.

► Le pari « Victoire Allemagne et plus de 2,5 buts » est coté à 1,68 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 236€ (336€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Havertz buteur » est coté à 2,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 340€ (440€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Allemagne – Hongrie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Allemagne – Hongrie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Allemagne – Hongrie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Allemagne Hongrie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L’équipe type de l’Euro 2024