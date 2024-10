Marquinhos évoque l’absence de grand numéro 9 au PSG

Une pointe, c’est tout.

Alors que le PSG a encore été très inefficace malgré sa domination face au PSV Eindhoven ce mardi soir pour la troisième journée de Ligue des champions (1-1), le capitaine parisien Marquinhos s’est montré quelque peu nostalgique au micro de Canal+ après la rencontre : évoquant la présence d’un grand numéro 9 l’année dernière en la personne de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid depuis, le défenseur brésilien a semblé lier les problèmes offensifs actuels du PSG à l’absence de véritable pointure au poste d’avant-centre dans l’effectif actuel.

Hakimi seul buteur du soir

Il faut dire que la soirée vécue par les Parisiens mardi a de quoi être frustrante : large dominateur mais incapable de concrétiser ses nombreuses occasions franches devant le but néerlandais, le PSG a vu tour à tour ses attaquants Ousmane Dembélé, Lee Kang-in, Bradley Barcola ou encore les entrants Marco Asensio et Randal Kolo Muani manquer cruellement d’efficacité au moment de conclure. Marquinhos, qui évoque « une autre idée de jeu aujourd’hui » sans Mbappé, ne pouvait que déplorer toutefois le « manque de tranquillité devant le but » du PSV.

C’est sûr que le jeu devient tout de suite plus compliqué sans cheat code.

