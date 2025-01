Vitinha estime que le PSG est meilleur collectivement sans Mbappé

« La star c’est l’équipe », comme à l’US Granville.

Dans un entretien accordé au Times, le milieu de terrain du PSG, Vitinha, est revenu sur sa relation avec Luis Enrique et surtout le vide causé par le départ de Kylian Mbappé, l’été dernier.

Le meilleur, mais…

Un vide qui a toutefois été comblé selon lui : « C’est une saison différente. Nous n’avons aucun problème à en parler. Kylian est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Nous savions que ce serait difficile. On ne peut pas le remplacer. Mais on le remplace par l’équipe. C’est ce que nous avons fait. Mais ça prend du temps. Je pense que nous sommes collectivement meilleurs et que nous l’avons déjà montré. Parfois, les buts ne viennent pas, mais nous avons beaucoup d’excellents attaquants. Quant à Luis Enrique, je ne pense pas pouvoir trouver meilleur entraîneur. Il ne nous ment pas, on sait en permanence ce qu’il pense de nous, et ça j’aime beaucoup. »

Il faut bien se rassurer avant de recevoir un Pep Guardiola requinqué.

