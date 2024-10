Pronostic Bayer Leverkusen Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Pluie de buts entre Leverkusen et Francfort

Après une saison historique, place à la confirmation pour Leverkusen qui fait un début d’exercice correct mais pas au niveau de l’an passé. En Ligue des champions, c’est un sans-faute avec deux victoires en deux matchs, mais en championnat c’est une 5e place avec déjà quelques points de retard sur le leader. Juste avant la trêve, c’est une modeste équipe de Kiel qui est parvenue à obtenir un résultat sur la pelouse de Leverkusen (2-2). Pourtant, l’équipe était au complet, avec des garçons comme Boniface (6 buts TCC), les joueurs clés Frimpong, Xhaka et Grimaldo, ou encore Wirtz, qui sera en revanche absent pour ce match contre Francfort.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

À l’image de Stuttgart la saison passée, Francfort est la surprise de ce début de saison en championnat. L’Eintracht est actuellement 3e de Bundesliga à seulement 1 point du leader, et n’a plus perdu toutes compétitions confondues depuis la 1re journée contre Dortmund. Ce sont donc 7 matchs de suite sans défaite, dont 5 victoires et tout récemment un bon match nul obtenu contre le Bayern (2-2). Sans absences importantes pour ce match, le coach de l’Eintracht pourra compter sur ses hommes forts du début de saison pour cette rencontre capitale. C’est évidemment le duo Ekitike-Marmoush qui ressort, le Français ayant inscrit 5 buts et délivré 4 passes TCC, et l’Égyptien 9 buts et 6 passes TCC soit le joueur le plus décisif d’Europe depuis le début de la saison. Les éléments offensifs seront en nombre de part et d’autre, et cela pourrait vite chiffrer au niveau du tableau d’affichage.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Boniface ou Marmoush buteur » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bayer Leverkusen – Eintracht Francfort

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bayer Leverkusen – Eintracht Francfort sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bayer Leverkusen – Eintracht Francfort avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bayer Leverkusen – Eintracht Francfort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Bayer Leverkusen troue Francfort et prolonge sa série d’invincibilité