Le Bayer Leverkusen corrige Francfort

Bayer Leverkusen 3-0 Eintracht Francfort

Buts : Boniface (14e), Frimpong (51e), Wirtz (57e)

Avec 24 rencontres de suite sans défaite, Leverkusen égale le record en Bundesliga détenu par Hambourg depuis 1982.

Après deux nuls consécutifs en championnat, le Bayer a repris ses bonnes habitudes en disposant de Francfort sans forcer (3-0) ce dimanche. En mode diesel, les hommes de Xabi Alonso avaient pourtant entamé le match à tâtons. Toutefois, une seule occasion a suffi pour ouvrir le score : Victor Boniface, mêlant vitesse et puissance, a enchaîné les passements de jambe face à une défense sur le reculoir avant de placer une frappe à ras de terre imparable (1-0, 14e). En contrôle, le Bayer Leverkusen ne s’est ensuite pas montré aussi offensif que d’habitude. En première période, seul le coup franc de Grimaldo (35e) est passé tout proche du but d’un Kevin Trapp immobile et bien heureux de voir le ballon fuir le cadre.

Les longues séquences de possession dans le camp adverse ne se sont finalement pas avérées vaines lorsque Boniface a sollicité le portier de Francfort avant que le cuir ne revienne dans les pieds de Jeremie Frimpong, celui-ci ne se faisant en effet pas fait prier pour breaker (2-0, 51e). Dans la foulée, Florian Wirtz – souvent maladroit – s’est montré impeccable en lobant joliment de Trapp (3-0, 57e). En face, il aura fallu attendre patiemment la première opportunité de l’Eintracht par l’intermédiaire d’une frappe enroulée de Farès Chaïbi détournée par Lukás Hrádecký (70e). La barre transversale (81e) puis le poteau gauche (84e) de Trapp ont également évité une trop grande déconvenue sur des frappes de Wirtz et Piero Hincapié, au même titre que le penalty gentiment annulé après un tacle sur Nathan Tella (90e + 4).

Francfort préfère donc le Bayern au Bayer.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1) : Hrádecký – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong (Tella, 83e), Palacios (Hincapié, 83e), Xhaka, Grimaldo – Hofmann (Hlozek, 83e), Wirtz (Amiri, 87e) – Boniface (Schick, 72e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Francfort (4-2-3-1) : Trapp – Tuta, Koch (Smolcic, 64e), Pacho, Nkounkou – Larsson (Baum, 73e), Götze (Skhiri, 64e) – Buta, Knauff, Dina Ebimbe (Hauge, 73e) – Chaïbi (Ngankam, 83e). Entraîneur : Dino Toppmöller.