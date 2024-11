Le Bayer Leverkusen prolonge de deux le contrat d’Amine Adli

AT le Vendredi 08 Novembre à 16:03 Article modifié le Vendredi 08 Novembre à 16:03

La Deutsch Vita.

Plus de trois ans après son arrivée au club, l’attaquant marocain Amine Adli prolonge de deux ans son contrat avec le Bayer Leverkusen, lui qui était lié avec le champion d’Allemagne jusqu’en 2026. « Comme nous l’avions espéré et attendu, il est désormais devenu un joueur de premier plan de la Bundesliga, exprime Simon Rolfes, directeur général du club. L’influence footballistique d’Amine sur notre jeu est grande. » Pas toujours titulaire, le bonhomme a inscrit 20 pions en 127 matchs sous le maillot du club.

Great news, #Werkself fans – Amine Adli has extended his contract until 2028! 🖤❤️#Amine2028 pic.twitter.com/0pTbwka9IC — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 8, 2024

« Mes attentes ont été plus que comblées et je ferai tout pour que nous puissions continuer à vivre de belles choses et à remporter des titres ici à l’avenir », continue la pépite des Lions de l’Atlas sur le site du club. En attendant, l’ancien Toulousain est absent des terrains depuis sa blessure contre Brest en Ligue des champions. Victime d’une fracture du péroné, il ne refoulera les pelouses qu’à partir de 2025.

Comment occupe-t-on son temps libre à Leverkusen ?

