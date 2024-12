L'Eintracht Francfort et Stuttgart tombent

Deux de chute !

Largement favoris dans leur rencontre respective disputée à domicile, l’Eintracht Francfort (troisième) et Stuttgart (neuvième) ont offert un cadeau bien moche à leurs supporters lors de la quinzième journée de Bundesliga. Le premier s’est en effet étrangement incliné face à Mayence (cinquième) malgré un but de Rasmus Kristensen sur la fin ou l’expulsion précoce de Rasmus Kristensen, Kauã Santos ayant marqué contre son camp au quart d’heure de jeu et Paul Nebel s’étant offert un doublé. De son côté, à la surprise générale , le second s’est laissé battre sur la plus courte des marges par Sankt Pauli (quatorzième) et la réalisation de Maximilian Eggestein à la 21e minute (l’ex de Fribourg ayant, en outre, raté un péno).

Les anciens de Ligue 1 Pléa et Claude Maurice à l’honneur

Pour le reste, Holstein Kiel (avant-dernier) a bu à pleine gorgée Augsbourg (treizième) sur un score de pastis (doublés signés Phil Harres et Shuto Machino, un pion de Lasse Rosenboom) alors qu’Alexis Claude Maurice avait pourtant ouvert la marque au bout d’une poignée de secondes. En parlant de joueurs français ayant évolué en Ligue 1, Alassane Pléa a fait gagner le Borussia Mönchengladbach (septième) en plantant le goal décisif à Hoffenheim (quinzième) après avoir vu Andrej Kramaric répondre sur penalty à Philipp Sander. Enfin, l’Union Berlin (douzième) n’a pas résisté longtemps au Werder Brême (sixième) : Marco Grüll (deux caramels), Mitchell Weiser et Jens Stage ont ainsi dynamité leur adversaire, qui n’a répliqué que par Andras Schäfer.

On ne sait pas prendre son temps, en Allemagne !

Eintracht Francfort 1-3 Mayence

Buts : Kristensen (75e) pour l’Eintracht Francfort // Santos CSC (15e) et Nebel (27e et 58e) pour Mayence

Hoffenheim 1-2 Borussia Mönchengladbach

Buts : Kramaric (58e, SP) pour Hoffenheim // Sander (28e) et Pléa (61e) pour le Borussia Mönchengladbach

Holstein Kiel 5-1 Augsbourg

Buts : Rosenboom (12e), Harres (32e et 35e) et Machino (39e et 90e+1) pour Holstein Kiel // Claude-Maurice (5e) pour Augsbourg

Stuttgart 0-1 Sankt Pauli

But : Eggestein (21e)

Werder Brême 4-1 Union Berlin

Buts : Grüll (13e et 17e), Weiser (45e) et Stage (81e) pour le Werder Brême // Schafer (23e) pour l’Union Berlin

