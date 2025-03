Le Bayer Leverkusen impose sa loi à l'Eintracht Francfort

Eintracht Francfort 1-4 Bayer Leverkusen

Buts : Ekitike (37e) pour l’Eintracht Francfort // Tella (26e), Mukiele (30e), Schick (34e) et Garcia (62e) pour le Bayer Leverkusen

Trois buts en huit minutes, et l’affaire était dans le sac.

À l’occasion de la 24e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen s’est imposé sur la pelouse de l’Eintracht Francfort en pliant le match dès la demi-heure de jeu : Nathan Tella a d’abord ouvert le score d’un exploit personnel, Nordi Mukiele a ensuite fait le break suite à un corner mal dégagé et Patrik Schick a enfoncé le clou sur un centre en retrait d’Alejandro Grimaldo. Et si Hugo Ekitike a réduit la marque en profitant d’une grosse erreur du même Mukiele, les locaux ne sont pas pour autant revenus dans le match.

Le dauphin revient à huit points du Bayern Munich

Au cœur du second acte, la demi-volée d’Aleix Garcia a au contraire fait trembler les filets en faveur des visiteurs. Lesquels se sont d’ailleurs procuré de nombreuses occasions et auraient pu l’emporter plus largement, Tella manquant par exemple le doublé de peu. Au classement, le dauphin du Bayern Munich revient à huit points du leader (qui s’est, lui aussi, imposé) et en prend onze d’avance sur son adversaire du jour (troisième).

Rien à faire, cette équipe est toujours aussi sexy.

