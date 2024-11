Le dispositif policier ultra-renforcé pour France-Israël

État de siège.

Interrogé sur BFM TV, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a détaillé le dispositif de sécurité pour la rencontre de Ligue des nations entre la France et Isräel, qui se disputera au Stade de France, le 14 novembre prochain, devant une assistance réduite. « On aura en tout 4000 personnes sur le dispositif, 2500 autour du stade, 1500 dans Paris. Il y aura un double contrôle d’identité, au niveau de l’entrée du périmètre de protection puis à l’entrée du stade, toujours avec fouille et palpation. Il y aura aussi un périmètre de sécurité antiterroriste autour du stade et 1600 agents de sécurité engagés par la FFF, contre 1200 ou 1300 en moyenne pour les matchs de la France dans un stade à guichets fermés. Il n’y aura aucun échec » a martelé Nuñez, avant de compléter l’évidence : « Il ne pourra pas y avoir de drapeau palestinien. Il ne pourra y avoir que des drapeaux français ou israéliens, et des messages de soutien aux équipes. Il ne peut pas y avoir de message à caractère politique, c’est la loi. »

Sans incident, vraiment ?

Faible affluence attendue pour France-Israël