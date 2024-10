Hugo Ekitike n’en veut pas au Paris Saint-Germain

Quatre buts toutes compétitions confondues.

Tel est le triste bilan de Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain, avant que l’attaquant ne soit transféré à l’Eintracht Francfort. En revanche, l’ex de Reims brille en Allemagne : le joueur de 22 ans a déjà trouvé le chemin des filets à neuf reprises, dans une équipe qui lui fait davantage confiance et qui lui correspond visiblement mieux. Pas de quoi en vouloir à son ancien club, cependant, comme il l’a fait comprendre en conférence de presse.

« On a tous des parcours, des processus différents. Moi, ça a été comme ça… Je n’ai pas un état d’esprit de revanche, j’ai surtout beaucoup de reconnaissance par rapport à la confiance que l’on me donne, a ainsi indiqué le jeune Français, appelé en sélection espoirs. Le football, c’est toujours de la remise en question. C’est prouver que l’on peut aller chercher toujours plus haut, et je suis dans cet état d’esprit pour aller chercher davantage. »

