Accusé de plusieurs agressions sexuelles, le sélectionneur de la Zambie enfin mis à pied

Bruce impuissant.

Lors de la Coupe du monde féminine 2023, se déroulant en Australie et en Nouvelle-Zélande, le coach de la Zambie Bruce Mwape avait été accusé d’avoir caressé les seins d’une employée de la FIFA, ainsi que de multiples abus sur ses joueuses, comme l’avait rapporté un témoignage anonyme d’une d’entre elles au Guardian. Les enquêtes menées par la FIFA, le CIO (Comité international olympique) ainsi que la police locale, ont amené la mise à pied du coach de 64 ans un an et demi plus tard. Alors que sa fédération avait fait l’autruche durant toute la période, la pression de la FIFA a fait son œuvre.

Une réaction bien poussive…

C’est l’ancienne coach de l’équipe féminine et ancienne joueuse Nora Hauptle qui a repris les rênes. Le président de la fédération, Andrew Kamanga, l’a déjà encensée : « Nous avons toutes les raisons de croire qu’elle a le pedigree et le profil qui nous mèneront au niveau supérieur. » Ce président, déjà connu par la justice pour blanchiment d’argent, a tout de même trouvé le moyen de louer le travail de Mwape, qui ne disparaîtra pas du paysage de la fédération zambienne : « Il reste un membre essentiel de notre programme de développement technique plus large. » Il ajoute même que « Mwape sera réaffecté à nos équipes juniors, où son expertise sera utilisée dans un rôle consultatif ».

Logique.

