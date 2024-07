JO : l'Espagne de justesse, match de légende entre l'Australie et la Zambie

Espagne 1-0 Nigeria

But : Putellas (85e) pour l’Espagne

Ce ne pouvait être qu’un but d’exception !

Pensait-on piégées par de vaillantes nigérianes, les championnes du monde espagnoles s’en sont remis à la patte gauche d’Alexia Putellas, en fin de rencontre, pour de se qualifier en quarts de finale des Jeux olympiques avec un 6 sur 6 dans le groupe C. La lauréate des Ballon d’or 2021 et 2022 a signé un coup franc enrobé vers le second poteau et la lucarne de Chiamaka Nnadozie, gardienne du Paris FC. La Roja est venue à Paris pour imiter ces messieurs.

Avec zéro point en deux rencontres, le Nigeria est éliminé.

Australie 6-5 Zambie

Buts : Kennedy (7e), Raso (35e), Heyman (58e et 90e) et Catley (65e et 77e, S.P.) pour l’Australie // Banda (1re, 33e et 45e+1) et Kundananji (21e et 56e) pour la Zambie

Fou.

Les spectateurs qui sont restés à l’Allianz Riviera de Nice après le succès ric-rac des Bleus contre la Guinée en ont eu pour leur argent. L’Australie et la Zambie ont livré un des meilleurs matchs de l’histoire des JO, avec un triplé en première période pour la star zambienne Barbra Banda, un doublé pour sa coéquipière Racheal Kundananji et deux doublés australiens, pour Stephanie Catley et Michelle Heyman. La Zambie, qui menait 5-2 à la 56e minute, s’est tout simplement effondrée, encaissant quatre pions en une demi-heure, dont le dernier à la 90e.

L’Australie est toujours en course pour la qualification dans le groupe B. Contrairement à la Zambie.

