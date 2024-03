Le transfert de Barbra Banda tutoie les records en foot féminin

Après Lionel Messi et Luis Suárez, la Floride accueille une nouvelle star du ballon rond.

Le club américain d’Orlando Pride a officialisé ce vendredi l’arrivée de Barbra Banda, joueuse zambienne du club chinois de Shanghai Shengli. Il s’agit de la deuxième opération la plus élevée de l’histoire du football féminin, avec une indemnité de transfert de 740 000 dollars (environ 677 000 euros). L’attaquante n’est devancée au classement que par sa coéquipière en sélection Racheal Kundananji, transférée le mois dernier vers le club de Bay FC contre 805 000 euros, bonus compris.

Welcome to Orlando, Barbra Banda 😈

We have signed Zambian international Barbra Banda to a blockbuster deal through the 2027 season, marking one of the largest all-in investments on a player in @NWSL history.

— Orlando Pride (@ORLPride) March 8, 2024