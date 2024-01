L’ancien coach du Barça part aux États-Unis

Jonatan Giráldez dit au revoir à sa Catalogne.

En attendant que l’Arabie saoudite investisse vraiment dans le football féminin, ce sont toujours les États-Unis qui font office de Mecque de la discipline. La preuve avec l’ancien entraîneur de Barcelone Jonatan Giráldez qui s’envole à Washington pour y rejoindre le Spirit. Lui qui avait déjà annoncé son départ le mois dernier a passé quatre années sur le banc barcelonais, dont deux en tant qu’entraîneur principal avec un sacre lors de la Ligue des champions 2023 en guise de point d’orgue.

It's official.

The Washington Spirit names FC Barcelona Femení’s Jonatan Giráldez Costas as new head coach!

— Washington Spirit (@WashSpirit) January 9, 2024