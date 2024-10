C1 : Monaco et Brest dans le top 5, Lille et le Paris Saint-Germain barragistes

Quels sont les deux pays à placer au moins deux clubs dans le top 5 ?

La France et l’Angleterre, pardi ! Après trois journées de Ligue des champions, le podium est squatté par trois membres de Premier League : Manchester City, Liverpool et Aston Villa (les Reds et les Villans étant les seuls à compter trois victoires en autant de matchs). Juste derrière, l’Hexagone glisse deux (petites ou grosses) surprises : le Stade brestois est cinquième à la suite de son bon nul contre le Bayer Leverkusen, tandis que Monaco est quatrième grâce à son succès probant face à l’Étoile rouge de Belgrade.

✅✅✅ 3/3 Champions League wins: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool ❌❌❌ 3/3 Champions League defeats: 🇩🇪 Leipzig 🇦🇹 Sturm Graz 🇷🇸 Crvena zvezda 🇦🇹 Salzburg 🇨🇭 Young Boys 🇸🇰 Slovan Bratislava pic.twitter.com/dRRPXQFzns — Football Rankings (@FootRankings) October 23, 2024

Plus bas, de gros calibres tirent la gueule. C’est le cas pour l’Atlético de Madrid (27e et trois unités, en raison de sa défaite face à Lille), pour Milan (25e et trois points également, malgré sa réaction punissant Bruges) ou encore pour le Bayern Munich (23e, et plombé par son échec à Barcelone). Enfin, un mot sur les autres candidats venant de Ligue 1 et tous deux barragistes : le Paris Saint-Germain, dix-neuvième et décevant contre le PSV Eindhoven, est à deux longueurs d’un Lille qui éblouit pour se hisser au quinzième rang.

Quelle énergie, ces Bretons…

