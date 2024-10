Monaco dispose facilement de l'Étoile rouge de Belgrade

Monaco 5-1 Étoile rouge de Belgrade

Buts : Minamino (20e, 70e), Embolo (45e+4), Singo (54e) et Akliouche (90e+6) pour l’ASM // Ndiaye (27e SP) pour l’Étoile rouge

Ce n’était pas le Barça, ce n’était pas un Louis-II des grands soirs, mais c’était un match à gagner pour Monaco afin de se dégager un peu plus le chemin vers au moins les barrages. Les gars du Rocher ont fait le boulot sans forcer, ce mardi, en disposant assez facilement, et sans toujours briller, l’Étoile rouge de Belgrade (5-1). Ils ont pourtant laissé penser en première période que cette rencontre a priori très abordable pouvait se transformer en bourbier. Non pas à cause de Serbes irrésistibles, mais plutôt la conséquence de Monégasques pas tellement dans leur assiette. Ils ont pu compter sur des petits cadeaux de leurs adversaires du soir pour éviter une mauvaise surprise, et il faut dire qu’il aurait été difficilement compréhensible de voir l’ASM boucler cette partie sans les trois points dans sa hotte.

Un bijou pour Singo, un doublé pour Minamino

Takumi Minamino a été le premier à sauter sur une offrande, le Japonais étant surpris de se retrouver solo sur une passe bien sentie de Wilfried Singo et pouvant remercier la couverture de Silas, tout à gauche, pour filer tromper Marko Ilić (1-0, 20e). Les locaux avaient alors eu les meilleures opportunités, laissant tout de même quelques libertés à des Serbes qui ont pu remercier une charnière aux fraises pour recoller. Singo a laissé filer Cherif Ndiaye et mis dans l’embarras son compère Thilo Kehrer, contraint de faire faute dans la surface. Un penalty transformé en force par le même Ndiaye (1-1, 27e), et un jeu trop brouillon de l’ASM… jusqu’à la fin du premier acte, sauvé par Breel Embolo. En manque de confiance, l’attaquant a bénéficié d’un une-deux involontaire et malheureux avec Uroš Spajić pour planter à l’entrée de la surface et remettre Monaco devant (2-1, 45e+4). De quoi calmer l’agacement d’Adi Hütter, qui aurait pu voir ses ouailles rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance, assez miraculeusement, si Denis Zakaria et Singo n’avaient pas manqué l’ultime tentative.

Partie remise, et surtout visage plus conquérant après la pause, Monaco se décidant à ne pas se laisser piéger par un adversaire d’une grande faiblesse et pas épargné par les pépins (la première de Duarte dès les premières minutes). Ilić a bien essayé de préserver le suspense, claquant notamment une frappe de Maghnes Akliouche. La lumière aurait pu venir d’Aleksandr Golovin, lancé sur le pré à la place d’Eliesse Ben Seghir dès la reprise, mais elle est finalement arrivée du pied droit de Singo, l’international ivoirien allumant un pétard assourdissant dans la lucarne des 25 mètres (3-1, 54e). Embolo a cru au doublé deux minutes plus tard, avant que son pion ne soit annulé pour une main (56e), et le Suisse s’est donc transformé en passeur pour laisser croquer, une fois de plus, son copain Minamino, qui a conclu après un nouveau bon travail d’Akliouche (4-1, 70e). Pas trop vite : l’international espoir s’est présenté en toute fin de bal pour déposer la cerise sur le gâteau, d’une frappe bien placé (5-1, 90e+6). L’addition aurait même pu être plus salée, Golovin effleurant le poteau et enroulant un peu trop son tir à l’aube du temps additionnel, après avoir vu ses coéquipiers quasiment tous prendre leur chance. Trop facile, pour le co-leader du championnat de France, provisoirement en tête de cette Ligue des champions et bien parti pour être au rendez-vous, au minimum, en février.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique (Diatta, 77e) – Zakaria (Matazo, 86e), Camara (Michal, 77e) – Akliouche, Minamino, Ben Seghir (Golovin, 46e) – Embolo (Ilenikhena, 77e). Entraîneur : Adi Hütter.

Étoile rouge (4-2-3-1) : M. Ilić – Seol, Djiga, Spajić, Olayinka- Krunić (Rodić, 60e), Elšnik – Silas (L. Ilić, 60e), Maksimović (Katai, 74e), Duarte (Dálcio, 7e) – Ndiaye (Kanga, 74e). Entraîneur : Miloš Milojević.