Pronostic Monaco Etoile Rouge de Belgrade : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Après nos beaux pronos sur Montpellier – OM dimanche, on vous donne nos pronostics Monaco Etoile Rouge de Belgrade. Pour parier sur la petite cote des Monégasques, rien de mieux que ZEbet qui vous offre jusqu’à 100€ DIRECT. Vous pariez jusqu’à 100€ et vous récupérez FORCEMENT 100€, c’est-à-dire que 100€ de bonus vont s’ajouter à votre gain éventuel !

Parie avec 100€ sur nos pronostics Monaco Etoile Rouge Belgrade et récupère forcément 100€ de bonus

Le bonus ZEbet est actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code X2SOFOOT !

ZEbet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er pari en Freebets jusqu’à 100€ en bonus.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er pari :

– Si tu paries 50€, ZEbet t’offre direct 50€ de bonus.

– Si tu paries 100€, ZEbet t’offre direct 100€ de bonus.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code X2SOFOOT.

Nos pronostics Monaco Etoile Rouge de Belgrade

► Le pari « Victoire Monaco » est coté à 1,35 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code X2SOFOOT (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 235€ (135€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Embolo buteur » est coté à 2,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code X2SOFOOT (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Score exact multichoix : Monaco gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 » est coté à 3,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code X2SOFOOT (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Monaco veut confirmer

En finissant deuxième du dernier championnat de France, l’AS Monaco s’est qualifiée pour la ligue des Champions. Pour son entrée en lice, le club du Rocher a signé un exploit retentissant en dominant à domicile le FC Barcelone (2-1) à 11 contre 10. Ensuite, les Monégasques ont été malmenés contre le Dinamo Zagreb dans des conditions dantesques. Menés de 2 buts, les partenaires de Zakaria sont parvenus à revenir au score en fin de rencontre (2-2). Sur la scène nationale, Monaco est en forme puisqu’il partage la tête avec le PSG. Les hommes d’Adi Hutter peuvent nourrir quelques regrets car ils étaient seuls leader avant la dernière journée mais ont seulement signé un nul face à Lille vendredi (0-0). Malgré l’expulsion de Teze à l’heure de jeu, l’ASM a largement dominé mais est tombé sur un très bon Chevalier. T

L’Etoile Rouge dans le dur

Champion de Serbie, l’Etoile Rouge a dû passer, pour jouer cette nouvelle version de Ligue des champions, par les barrages où il s’est imposé contre les Norvégiens de Bodo/Glimt. En revanche, la marche semble trop haute dans cette phase de Ligue puisque les Serbes ont encaissé deux revers lors des 2 premières journées. Battu à domicile par le Benfica (1-2), Belgrade a ensuite vécu un cauchemar sur la pelouse de l’Inter (4-0). Favori de son championnat qu’il domine tant, l’Etoile Rouge a déjà pris les commandes avec 6 points d’avance sur son premier poursuivant. Le bilan est très bon avec 10 succès pour un match nul. Les Serbes ont marqué près de 3 buts de moyenne en championnat, mais ils n’ont marqué qu’1 but en C1.

Monaco sans Balogun

Adi Hütter peut s’appuyer sur un groupe quasiment au complet dans lequel on retrouve les jeunes Ben Seghir et Akliouche, qui ont impressionné lors de cette entame de saison. En revanche, le buteur américain Balogun s’est blessé et manquera plusieurs semaines de compétition. En son absence, le poste d’avant-centre devrait revenir au Suisse Embolo, apprécié pour son jeu physique. Remplaçant vendredi à son retour de sélection, il devrait être titularisé ce mardi. En face, la formation serbe dispose d’un effectif plus modeste dans lequel on retrouve notamment l’ancien défenseur toulousain Uros Spajic. Les hommes forts de cette formation sont le buteur Ndiaye, qui a frappé à 7 reprises.

Les compositions probables pour ce Monaco – Etoile Rouge Belgrade :

Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique – Zakaria, Camara – Akliouche, Minamino, Golovin – Embolo.

Etoile Rouge Belgrade : Glazer – Seol, Spajic, Drkusic, Djiga – Krunic, Elsnik, Maksimovic – Mvumpa, Ndiaye – Olayinka.

Monaco fait le taf face à l’Etoile Rouge

Bien rentrée dans sa campagne européenne, Monaco a une très belle carte à saisir pour faire un grand pas vers la qualification. En effet, les prédictions laissent penser qu’avec 8-9 points, les équipes devraient se qualifier pour les phases à éliminatoire. Ce mardi, les joueurs d’Adi Hütter partent favoris mais ne doivent pas sous-estimer leur adversaire, une équipe qui pourrait les embêter à l’image du Dinamo Zagreb. Mais cette fois l’ASM est à domicile. Porté par sa dynamique actuelle et toujours invaincu cette saison toutes compétitions confondues, Monaco devrait prendre le dessus sur l’Etoile Rouge Belgrade.

Retrouvez le Pronostic Monaco Etoile Rouge Belgrade encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Les mauvaises recettes de Montpellier