Tijjani Reijnders sort Milan du piège tendu par Bruges

Milan 3-1 Bruges

Buts : Pulisic (34e) et Reijnders (61e et 71e) pour Milan // Sabbe (51e) pour Bruges

Exclusion : Onyedika (35e) pour Bruges

Milan va se mettre au néerlandais.

Ce ne fut pas de tout repos, mais Milan est parvenu à prendre ses premiers points dans ce nouveau format de Ligue des champions, ce mardi soir, face à Bruges (3-1). Les gars de Paulo Fonseca n’ont pas tout le temps été merveilleux à voir évoluer, comme souvent cette saison, mais ils ont pu compter sur un sauveur nommé Tijjani Reijnders, auteur d’un précieux doublé. Les Rossoneri pensent d’abord avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Christian Pulisic, sur un corner rentrant qui a surpris l’arrière-garde belge (1-0, 34e). Bruges prend dans la foulée un deuxième coup derrière la caboche, en perdant prématurément Raphael Onyedika, exclu pour une vilaine semelle sur la cheville de Reijnders (35e).

Coaching gagnant pour Fonseca

Mais les choses ne se simplifient pas pour autant pour les Milanais, qui ne parviennent pas à faire le trou, et se font surprendre au retour des vestiaires : sur un centre fuyant, Kyriani Sabbe croise une frappe qui laisse Mike Maignan de marbre (1-1, 51e). San Siro n’aime pas beaucoup ce qu’il voit, d’autant que ses hommes n’ont toujours pas le moindre point dans le sac à ce moment-là, et que la situation devient critique. C’est alors que Fonseca dégaine la carte Noah Okafor de son chapeau, et le Suisse va de suite faire basculer la partie. Sur une accélération, il dépose son vis-à-vis et sert un caviar à Reijnders, qui ouvre son pied et conclut (2-1, 61e). Le Batave récidive dix minutes plus tard, cette fois servi de l’autre côté par Samuel Chukwueze (3-1, 71e). La soirée se termine bien, finalement, pour Milan, et elle aurait pu même être encore plus belle si Francesco Camarda, lancé pour ses premières minutes en Ligue des champions à 16 ans, n’avait pas été signalé hors-jeu sur un centre où il avait surgi pour planter une tête rageuse (88e).

Les Milanais soufflent un peu et se replacent dans la course au tour suivant, en attendant la pelletée d’autres matchs de cette troisième journée.

Milan (4-3-3) : Maignan – Emerson, Gabbia (Thiaw, 83e), Tomori, Hernandez – Fofana (Musah, 75e), Loftus-Cheek (Okafor, 60e), Reijnders – Pulisic, Morata (Camarda, 75e), Leão (Chukwueze, 60e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Bruges (3-5-2) : Mignolet – Ordóñez, Mechele, Seys (Sabbe, 46e) – Talbi (Vetlesen, 46e), Vanaken, Onyedika, Jashari (Nielsen, 83e), De Cuyper – Jutgla (Skoras, 70e), Tzólis (Skov Olsen, 70e). Entraîneur : Nicky Hayen.