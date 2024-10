Pronostic Milan Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Milan se reprend en C1 face au Club Bruges

Demi-finaliste de la Ligue des Champions il y a 2 saisons, le Milan connaît un départ très compliqué dans cette nouvelle édition. En ouverture, les Rossoneri ont perdu face à Liverpool (1-3) à San Siro alors qu’ils avaient rapidement ouvert le score par Pulisic. Ensuite, le club lombard s’est incliné sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0). Avec 0 point, les Milanais font partie des équipes situées dans les dernières places. Ce mardi, la bande à Fonseca a l’opportunité de se reprendre face à un adversaire à sa portée, le Club Bruges. Pas au mieux en Europe, le Milan souffre aussi un peu au niveau local où il a laissé quelques points en route. 4es de Serie A, les Rossoneri ont déjà perdu deux fois et ont signé deux nuls, pour 4 victoires dont la dernière en date face à l’Udinese (1-0). Lors de cette rencontre, les Lombards ont ouvert le score par Chukwueze mais ont ensuite vu Reijnders se faire expulser. En infériorité numérique, le Milan AC pensait avoir concédé le nul en toute fin de rencontre, mais la VAR est intervenue pour annuler le but des Frioulans.

En face, le Club Bruges a connu une première à domicile cauchemardesque face au dernier finaliste de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund (0-3). En revanche, le club belge a parfaitement relevé la tête en s’imposant en Autriche face au Sturm Graz (0-1) grâce à son international grec Tzolis. Champion de Belgique l’an passé, le Club Bruges manque de régularité dans cette entame de championnat et se retrouve seulement en 4e position, avec 7 points de retard sur Genk. Après avoir signé un nul contre l’Union Saint-Gilloise, les partenaires de Mignolet se sont repris face à Westerlo (1-2) le week-end dernier. Face à une équipe de seconde zone au niveau européen et devant son public de San Siro, le Milan AC devrait se reprendre en signant son 1er succès dans cette Ligue des Champions nouvelle formule, mais sans doute au terme d’un match animé et accroché.

