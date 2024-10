Fonseca spoile sa compo à la veille du match contre Bruges

Surprise, surprise !

Mal embarqué après ses défaites contre Liverpool et le Bayer Leverkusen, Milan joue déjà une grande partie de son avenir en Ligue des champions mardi contre Bruges (18h45). Malgré la pression, Paulo Fonseca a cependant dévoilé sa composition dès la conférence de presse de veille de match. L’entraîneur portugais n’a pas cherché à résister aux questions des journalistes et a allègrement annoncé le nom des onze joueurs qui démarreront la rencontre : Mike Maignan, Emerson Royal, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Rafael Leão, Christian Pulisic et Álvaro Morata. Un onze largement remanié par rapport à celui qui a débuté contre l’Udinese samedi, donc, avec cinq changements.

Paulo Fonseca não resistiu e revelou na véspera o onze inicial do Milan para o importante jogo da CL contra o Brugge 👀 pic.twitter.com/0knX76DJJ8 — B24 (@B24PT) October 21, 2024

Attention au retour du boomerang…

