Milan assure le minimum contre l'Udinese

Milan 1-0 Udinese

But : Chukwueze (13e) pour Milan

Exclusion : Reijnders (29e) pour Milan

Les montagnes russes continuent à Milan.

Après deux revers de rang, les hommes de Paulo Fonseca ont retrouvé le sourire, ce samedi soir, en venant à bout d’une Udinese privée de Florian Thauvin, blessé (1-0). Rien n’aura été simple pour les Rossoneri, qui ont pourtant rapidement ouvert la marque grâce à Samuel Chukwueze, d’une belle frappe du gauche après un bon service de Christian Pulisic (1-0, 13e).

Mais derrière, les affaires milanaises sont devenues plus difficile à la suite de l’exclusion très discutable de Tijjani Reijnders (29e), sur un contact hyper léger avec Sandi Lovrić, qui filait au but. Une grosse heure de supériorité numérique pour les visiteurs, qui n’auront jamais vraiment réussi à en tirer le moindre avantage, si ce n’est sur une égalisation de Kingsley Ehizibue, finalement annulée pour une position de hors-jeu à quelques centimètres près (45e+1). Milan a fait le dos rond en seconde période, et pensait alors se faire climatiser dans le temps additionnel, avec un but sur le gong du Belge Christian Kabasele… avant d’être aussi annulé pour hors-jeu !

Pour la manière, les Milanais repasseront, mais voilà trois points qui leur font le plus grand bien, et leur permettent de remettre provisoirement les pieds sur le podium de Serie A.

