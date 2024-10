Quincy Promes va enfin pouvoir jouer en D2 émiratie

Bientôt déquincy.

Interdit de séjour sur le sol néerlandais depuis sa condamnation pour avoir poignardé son cousin et pour son implication dans un trafic de drogue à dimension internationale, Quincy Promes enchaîne les bourbiers. Interdit de quitter le territoire émirati après avoir été jugé coupable d’une fuite après un accident de la route pendant un stage avec le Spartak Moscou, il n’avait plus de club cet été. Puis l’ailier de 32 ans a signé à Dubaï United, club de deuxième division émiratie, où il n’a toujours pas pu jouer, la faute au temps pris par la fédération pour l’inscrire.

Pourtant l’ancien joueur de Séville et de l’Ajax va pouvoir rechausser les crampons. « Ça y est, la fédération a inscrit Promes pour notre club. Nous espérons qu’il pourra faire ses débuts pour le club lors du match contre Hatta ce week-end, mais la décision finale reviendra à l’entraîneur. Nous croisons les doigts pour Quincy afin que ses débuts aient lieu et, peut-être, qu’il y ait une première action de but », a déclaré Ilie Cebanu, le directeur général de Dubaï United au journal russe Sport-Express.

En attendant le prochain dérapage.

Top 10 : les entraîneurs à sortir de la retraite