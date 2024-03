Condamné à de la prison aux Pays-Bas, Quincy Promes a été arrêté à Dubaï

Promes tenu(e).

Ce jeudi, Quincy Promes a été arrêté à l’aéroport de Dubaï alors qu’il cherchait à rentrer en Russie avec son club du Spartak Moscou. Le footballeur était sous mandat d’arrêt international après avoir été condamné à six ans de prison il y a deux semaines pour son implication dans un trafic de cocaïne, et à dix-huit mois de prison en juin dernier pour avoir poignardé son cousin. Le Spartak et les avocats du joueur s’abstiennent pour le moment de tout commentaire, et on ne peut pas encore affirmer avec certitude qu’il est toujours en détention au commissariat. L’attaquant s’était déjà rendu à Dubaï il y a un mois, mais il n’avait à l’époque pas encore été condamné pour trafic de drogue.

Pour éviter de passer derrière les barreaux, Promes ne quittait pratiquement jamais la Russie, profitant du fait que le pays soit plus conciliant envers les condamnations non définitives pour éviter une extradition. Les Pays-Bas ont cependant conclu il y a quelques années un traité d’extradition limité avec les Émirats arabes unis. Le président honoraire de la Fédération russe de football, Vasili Bogdánov, a déclaré à l’agence de presse russe RIA Novosti que le Spartak avait été peu prudent en emmenant le joueur à Dubaï, où le club s’entraînait. « Nous savons que Promes a été condamné et inscrit sur la liste des personnes recherchées, il est donc tout à fait normal qu’il ait été arrêté au moment de franchir la frontière, a exprimé Bogdánov. Il semble que les dirigeants du club aient pris cette situation à la légère. »

C’est ce qui s’appelle jouer avec le feu.