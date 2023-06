Quincy Promes condamné à 18 mois de prison

Nouvelle recrue au Prison FC.

Un tribunal néerlandais a condamné l’international oranje Quincy Promes (31 ans, 50 sélections) à 18 mois de prison. Ce dernier a été reconnu coupable de « grave agression » après avoir poignardé son cousin au genou, en juillet 2020, lors d’une fête. Les chefs d’accusation de « tentative de meurtre » et « homicide involontaire » n’ont cependant pas été retenus, faute de preuves.

💣🚨 Quincy Promes has been sentenced to 18 months in prison for stabbing his cousin. [@ESPNnl] pic.twitter.com/MuxwP1VBoQ

