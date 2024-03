Memphis Depay réitère son soutien à son ami Quincy Promes

Memphis Depay persiste et signe.

Interrogé par NOS sur les critiques de son sélectionneur Ronald Koeman à propos de son soutien à Quincy Promes, l’ancien Lyonnais a réitéré ses propos : « Je ne reconnais pas Quincy de la manière dont on le décrit. Cela ne veut pas dire que j’approuve ou que je soutiens tout ce que font mes amis. Mais je ne les laisse pas tomber. Je ne suis pas comme ça. […] Je ne viens pas d’un milieu facile, mon frère a fait de la prison. Si les gens lisent mon livre, ils comprendront. […] Benjamin Mendy et Dani Alves ont aussi eu des affaires, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas traîner avec eux. »

En juin 2023 et février 2024, Promes a été condamné à de la prison pour « grave agression » et « trafic de cocaïne ». Mais ces condamnations ne semblent pas altérer son amitié avec Depay, avec lequel il avait réalisé le morceau de rap LA Vibes Freestyle 1.0. en 2017. « Si j’étais lui, je ne le soutiendrais pas, avait lâché Koeman. Les choses seraient plus faciles s’il ne le soutenait pas. […] Je sais qu’ils sont amis, mais c’est un sujet sensible. »

Il ne manquait plus qu’un petit mot à l’adresse de Gérard Depardieu, et le bingo était complet.

