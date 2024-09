Memphis Depay n’est pas dans la liste des Pays-Bas

Les Pays-Bas ont décidé d’être écolos, ils enlèvent les Depay.

Toujours à la recherche d’un nouveau point de chute après son aventure à l’Atlético de Madrid, Memphis Depay n’a pas été retenu par le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman pour les deux matchs de Ligue des nations. Les demi-finalistes du dernier Euro allemand recevront la Bosnie-Herzégovine et l’Allemagne les 7 et 10 septembre. C’est la seule absence notable côté Pays-Bas, puisque Virgil van Dijk reste toujours fidèle au poste, tout comme Wout Weghorst et Matthijs de Ligt.

Un petit tour en NBA pour Memphis avec son bandeau de basketteur ?