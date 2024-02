Promes tenu.

Déjà condamné au mois de juin dernier à 18 mois de prison pour avoir poignardé son cousin, Quincy Promes est de nouveau dans de sales draps face à la justice. Ce mercredi, le tribunal d’Amsterdam a condamné l’attaquant à six ans de prison pour son implication dans un trafic de drogue en 2020. La justice s’est basée sur des conversations cryptées pour prouver que le Néerlandais avait financé et organisé l’importation de deux cargaisons de cocaïne au port d’Anvers. Neuf ans de prison étaient requis contre lui. Le président du tribunal a déclaré que Promes avait été motivé par l’appât du gain, « voulant gagner encore plus d’argent » malgré sa condition de footballeur professionnel.

Promes nie son implication dans cette affaire et devrait faire appel de la condamnation. Il ne s’est jamais présenté aux audiences, craignant d’être arrêté par la police néerlandaise. Bien que sous mandat d’arrêt international, le joueur du Spartak Moscou ne quitte pratiquement jamais la Russie, profitant du fait que le pays soit plus conciliant envers les condamnations non définitives pour éviter d’être envoyé aux Pays-Bas.

L’effectif du FC Prison commence à vraiment avoir de la gueule.

Neuf ans de prison requis contre Quincy Promes pour trafic de drogue