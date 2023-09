Benjamin Mendy de retour sur le banc face à Monaco

Doit-on vraiment s’en réjouir ?

Présent pour la première fois de la saison dans le groupe lorientais, Benjamin Mendy prendra place sur le banc des remplaçants au coup d’envoi de la rencontre face à Monaco, ce dimanche à 13h. Pas de quoi le dépayser, lui qui a passé les deux dernières années sur le banc des accusés avant d’être finalement innocenté par la justice et de rejoindre le FCL au début de l’été.

L’ancien de l’ASM pourrait ainsi retrouver les pelouses de Ligue 1 six ans après avoir quitté la France et fouler à nouveau le pré, 763 jours après son dernier match disputé avec Manchester City, le 15 août 2021. Un retour pas forcément bien vu du côté de certains supporters lorientais qui n’avait pas hésité à manifester leur mécontentement ces derniers jours, notamment via différents collages en ville.

Des messages auxquels le club avait simplement répondu : « Merlus et s’en tape. »

