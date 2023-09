Régis Le Bris réagit aux nouveaux collages visant Benjamin Mendy

C’est ce qui s’appelle naviguer entre deux eaux.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, de nouveaux collages sont apparus dans les rues de Lorient, visant notamment Benjamin Mendy. « Mendy dans les bars, malaise à Lorient », « 8 plaintes contre Mendy », pouvait-on ainsi lire dans le port breton, mais aussi un message visant Wissam Ben Yedder, en visite au Moustoir dimanche avec l’ASM : « Carton rouge pour Ben Yedder ». Signés par le « collectif2lorient », ces messages (n’oubliant pas Luis Rubiales et Noël Le Graët) se sont invités en conférence de presse d’avant-match.

L’entraîneur lorientais, Régis Le Bris, a tenté de relativiser ce climat hostile envers son latéral gauche : « Notre métier, le football de haut niveau, c’est aussi d’évoluer dans des environnements qui peuvent être porteurs, quelques fois, et hostiles à d’autres moments, et il faut accepter le fait que des gens s’expriment. S’ils expriment leurs opinions de manière licite, c’est leur droit. Nous, on doit jouer au football. Je n’ai pas d’a priori. Je pense que ça peut bien se passer. Il (Mendy) a vécu une campagne médiatique antérieure d’un tout autre ordre. Aujourd’hui, l’affaire a été classée. »

Un joli dégagement en touche, en cette période d’ovalie.

