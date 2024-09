Un nouveau match de l’Ajax annulé pour une grève de la police

Ah sh**, here we go again.

C’était attendu, c’est désormais officiel. La rencontre entre l’Ajax Amsterdam et Utrecht, comptant pour la 5e journée d’Eredivisie et programmée ce dimanche, est reportée. La raison ? Une grève de la police néerlandaise lancée le 26 août par les principaux syndicats de la profession pour réclamer un meilleur système de retraite anticipée. La mauvaise nouvelle a été annoncée ce lundi soir par un communiqué du club ajacide.

The Eredivisie home match against FC Utrecht, scheduled for Sunday, has been cancelled.

The local authorities made the decision on Monday afternoon following the announcement of police strikes.

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 9, 2024