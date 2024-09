Ivan Perišić débarque en Eredivisie

AT le Mercredi 18 Septembre à 14:46 Article modifié le Mercredi 18 Septembre à 15:07

Ivan le retour.

Le PSV Eindhoven a officialisé l’arrivée d’Ivan Perišić, ce mercredi, au lendemain de sa défaite contre la Juventus en Ligue des champions. L’international croate de 35 ans s’est engagé pour une saison avec le club néerlandais. Formé à Sochaux, et passé notamment par Dortmund, l’Inter Milan et le Bayern Munich (où il remporte la Ligue des champions 2020), l’ailier gauche était revenu chez lui à l’Hajduk Split en janvier.

Ivan Perišić. Big game player. Treble winner. Welcome to the family! 🌟 pic.twitter.com/YsZcu0q3AY — PSV (@PSV) September 18, 2024

Au pays, il n’aura disputé que huit matchs et inscrit un seul petit but. Véritable acteur des belles années croates (136 sélections et 33 buts), le joueur était de la partie lors du dernier Euro. Aux Pays-Bas, son premier objectif sera de retrouver du rythme, lui qui avait été victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2023.

Est-ce qu’il touchera aussi un euro symbolique ?

