L’union fait la force : l’Ajax Amsterdam et Côme ont officialisé ce vendredi la signature d’un partenariat. À compter de janvier et pour une durée de mandat dix fois supérieure à celle de Michel Barnier, soit trois ans, les deux clubs vont étendre leur « réseau mondial ». Parole à Mirwan Suwarso, le président du club des bords du lac : « Chez Como 1907, nous pensons que la collaboration est le moteur de l’innovation et de la croissance. Un partenariat avec un club du calibre de l’Ajax nous permet d’unir nos forces pour qu’ensemble nous puissions placer la barre encore plus haut dans le paysage du football. »

En langage moins LinkedIn, cela signifie qu’ils vont échanger leur « expertise. » En encore moins LinkedIn, on peut imaginer des prêts entre des joueurs, des échanges de datas entre l’actuel deuxième d’Eredivisie et le 16e de Serie A.

Ajax and Como 1907 have joined forces in a partnership. The three-year agreement will take effect on 1 January 2025! 🇮🇹

For Ajax, this partnership represents an important opportunity to strengthen its global football network.

— AFC Ajax (@AFCAjax) December 20, 2024