Sébastien Haller se relance à Utrecht

À l’air hollandais.

Parti en prêt à Leganés l’été dernier, l’aventure espagnole de Sébastien Haller touche déjà à sa fin. Et il était temps. En effet, l’attaquant ne laissera pas une trace indélébile chez Los Pepineros. Il n’aura disputé que neuf petits matchs toutes compétitions confondues pour un total de zéro but et zéro passe décisive. Son club parent, le Borussia Dortmund, a donc logiquement décidé de mettre fin à ce prêt.

Dans la foulée, le BVB a conclu un accord avec le club d’Utrecht pour la signature de l’Ivoirien de 30 ans jusqu’à la fin de la saison. Le champion d’Afrique rejoint un club qu’il connaît bien pour l’avoir fréquenté de 2015 à 2017 (51 buts en 98 matchs) et viendra prêter main forte aux troisièmes d’Eredivisie, qui jouent deux rencontres décisives lors des deux prochaines journées de championnat face à Feyenoord et l’AZ. Le natif de Ris-Orangis a rendu hommage à son département d’origine en prenant le numéro 91.

Sebastien Haller's loan to CD Leganés ends early by mutual agreement. He now joins FC Utrecht on loan until the summer. Best of luck, Seb! 🖤💛 pic.twitter.com/1oIMKfw4jM

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 9, 2025