Les joueurs du FC Utrecht ont porté des maillots dessinés par les enfants d’un hôpital

Un maillot spécial pour une victoire spéciale.

Ce dimanche, le FC Utrecht (11e) a renoué avec le succès, pratiquement deux mois après sa dernière victoire, en s’imposant face à Volendam (4-2) en Eredivisie (D1 néerlandaise). Outre ce soulagement, c’est un détail particulier qui a marqué la rencontre, celui des maillots portés par l’équipe locale, basée dans le sud d’Amsterdam. Le club d’Utrecht a en effet mené une opération avec les enfants de l’hôpital de la ville, leur permettant de dessiner les designs des maillots, dont les noms et les numéros de chaque joueur ont été réalisés à la main par les pensionnaires de l’établissement spécialisé pour enfant.

Cette initiative a permis au club local d’enregistrer un précieux succès – lors duquel le milieu américain Taylor Booth s’est particulièrement illustré en inscrivant un triplé –, pour le plus grand plaisir des enfants, présents au stade. Des dessins, des dessins et encore des dessins, puisque les enfants de l’établissement Wilhelmina, spécialisé dans les maladies des enfants, qui collabore avec l’université médicale Centre Utrecht, avaient également dessiné chacun des joueurs pour les afficher lors des remplacements pendant la partie. Ces maillots collectors seront vendus aux enchères pour permettre de récolter des fonds destinés à l’hôpital et aux recherches contre les maladies infantiles.

👕 Namen en rugnummers ontworpen door de kinderen uit het 𝗪𝗶𝗹𝗵𝗲𝗹𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗞𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝘇𝗶𝗲𝗸𝗲𝗻𝗵𝘂𝗶𝘀.#utrvol pic.twitter.com/cbeREq6FXG — FC Utrecht (@fcutrecht) February 4, 2024

Une initiative originale et classe.

Au bout de dix-huit matchs, le PSV cède ses premiers points en championnat