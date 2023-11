L’Ajax Amsterdam gagne enfin et quitte la dernière place

Ajax 2-0 FC Volendam

Buts : Bergwijn (57e) et Akpom (89e)

ENFIN !

Après sa première et seule victoire en championnat le 12 août dernier lors de la première journée, l’Ajax Amsterdam a de nouveau gagné une rencontre ce jeudi soir. Pour son premier match a la tête de l’équipe, John van’t Schip a vu les siens prendre trois points à la maison face au FC Volendam (2-0). Une victoire qui permet à l’Ajax de quitter la dernière place de l’Eredivise et de s’installer provisoirement à la quinzième place.

Neuf matchs, cinq défaites, deux nuls et donc deux victoires. Ce succès dans le cadre d’un match en retard de la troisième journée de l’Eredivisie fait un bien fou à l’Ajax. C’est Steven Bergwijn qui a marqué le premier but de la partie en envoyant un caramel depuis la surface de réparation (1-0, 57e). Chuba Akpom a doublé la mise peu avant la fin du match (2-0, 89e). Pour rappel, comme l’a précisé l’Ajax dans son communiqué il y a quelques jours, l’ancien sélectionneur de la Grèce devrait, à l’issue de la saison en cours, changer de fonction et endosser le costume de directeur technique du club. C’est dommage au regard du résultat du soir.

Et si c’était l’homme de la situation ?

Ajax (4-2-3-1) : Ramaj – Gaaei, Hato, Sutalo, Martha – Taylor, van den Boomen – Bergwijn, Hlynsson, Berghuis – Brobbey. Entraîneur : John Van’t Schip.

Volendam (4-2-3-1) : Backhaus – Payne, Benamar, Flint, Cox – Twigt, Mirani – Ould-Chikh, De Haan, Johnson – Muhren. Entraîneur : Matthias Kohler.

