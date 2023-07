Un club néerlandais remonte un drôle de maillot extérieur dans ses filets

Créer ce maillot est un péché.

Les équipes se préparent au grand lancement de la saison prochaine et dévoilent petit à petit les tenues qu’elles arboreront dès août. Nombreux sont ceux qui optent pour du classique, d’autres sont plus audacieux. C’est le cas du FC Volendam qui évolue en Eredivisie, aux Pays-Bas. Le club a dévoilé une tunique noire ornée d’anguilles colorées en bleu ciel. Un hommage aux pêcheurs et éleveurs d’anguilles qui sillonnent la ville depuis plusieurs siècles.

🐟 𝗣𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗵𝗶𝗿𝘁 ➠ Nog nooit ademde het uittenue zóveel Volendam. 👕 Nu beschikbaar in de Fanshop en webshop: https://t.co/zOJlbJ5gxg.#Palingboeren pic.twitter.com/VmIP4aVp6s — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) July 11, 2023

⚽ ➕ 🎣 = 𝐏𝐀𝐋𝐈𝐍𝐆𝐒𝐇𝐈𝐑𝐓 👕 🥰 Jullie mening over ons nieuwe uitshirt? 🛍️ Bestel 'm in de Fanshop & webshop: https://t.co/zOJlbJ5gxg#Palingboeren pic.twitter.com/i8j7U19Thg — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) July 11, 2023

En effet, c’est à partir de 1450 que des pêcheurs ont commencé à s’installer près du port. Depuis, Volendam est devenue une des villes que les pêcheurs peuplent le plus du Zuiderzee, un ancien golfe des Pays-Bas transformé en lac d’eau douce. Pas forcément le plus beau des maillots, mais il est un de ceux qui racontent une belle histoire. En plus, les pêcheurs ont été sollicités pour faire partie du tournage du clip d’annonce des maillots, à bord de leurs bateaux et chaloupes.

Côté pratique : ce maillot peut aussi servir pour les compétitions de fléchettes.

