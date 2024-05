L’incroyable but d’un supporter de Birmingham après avoir envahi le terrain

Le plus beau but de l’année.

Malgré sa victoire lors de l’ultime journée de Championship face à Norwich, Birmingham a été relégué en League One ce samedi. Après la rencontre, certains supporters des Blues ont envahi le terrain pour « fêter » ça. L’occasion pour l’un d’entre eux de faire admirer son talent balle au pied en inscrivant un superbe but d’une frappe lointaine, avant d’être célébré par les fans présents sur la pelouse.

During Birmingham City’s pitch invasion to commemorate their relegation, a blues fan scored an absolute screamer 🤣🤣🤣pic.twitter.com/etG8reldrH

— george (@StokeyyG2) May 4, 2024