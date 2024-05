La foudre s’abat sur le stade de Courrières et fait un mort

Alors que les intempéries touchent actuellement le Pas-de-Calais, un homme est décédé à Courrières ce jeudi lorsqu’un impact de foudre s’est abattu sur le stade Gabriel-Péri en plein entraînement. « Ça s’est mis à courir dans tous les sens, il y a eu de la fumée sur le terrain, la mine grave. C’est dramatique… », a indiqué un témoin à La Voix du Nord. Les tentatives de réanimation ont été vaines.

Les services de la préfecture ont communiqué que deux autres hommes ont été blessés lors de cet incident. Le premier souffre de douleurs thoraciques et a été transporté à l’hôpital « en état d’urgence absolue ». Le deuxième est « légèrement blessé » au niveau de la jambe. En tout, 33 autres personnes ont été impliqués, dont quatre qui ont été plus légèrement blessées (brûlures, céphalées) et ont emmenés soit au centre hospitalier de Lens.