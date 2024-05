Ethan Mbappé a-t-il vraiment le niveau ?

« On s’est tous posé la question… » Stjepan Cvitković est comme vous, comme votre voisin qui ne s’intéresse au foot qu’au mois de juin, comme ce jeune footballeur abonné à son compte Instagram (qui chiffre 3,4… millions d’abonnés !), comme nous tous, en fait. Lorsqu’il a affronté les U19 du PSG cette saison avec l’USL Dunkerque et qu’il a vu Ethan Mbappé sur la feuille de match, oui, Cvitković s’est demandé : est-il là grâce à son frère ou est-il là parce qu’il a le niveau ? Kylian Mbappé sera officiellement un joueur du Real Madrid dans les prochains jours, mais le nom Mbappé pourrait perdurer en Ligue 1. En fin de contrat aspirant, Ethan, 17 ans, va également quitter la capitale. Mais il pourrait bien rester dans la Ligue des talents. Destination ? Le LOSC, qui tiendrait la corde selon plusieurs médias (La Voix du Nord, Le Parisien, Foot Mercato).

Alors, Ethan Mbappé sur un terrain, ça donne quoi, vraiment ? Rappelons déjà qu’il évolue au milieu de terrain. De quoi faire dire à Zoumana Camara, son coach en U19, sur RMC: « Il peut remercier le bon Dieu d’être gaucher et de ne pas jouer au même poste que son frère. Au moins, il n’y a pas de comparaison possible. » Question attentes, Stjepan Cvitković éclaircit un premier point. « Zaïre-Emery, quand on a joué contre lui, on voyait vraiment qu’il était au-dessus. C’était hors norme. On aurait dit des U13 à côté de lui, s’étonne encore le coach dunkerquois. Ça ne faisait pas de doute. Ethan Mbappé, je suis moins sûr. Il aura plus de travail pour atteindre le haut niveau. »

Il a pris physiquement aussi. Il est capable de casser des lignes, ce qui n’était pas vraiment le cas avant. Il a bien progressé.

Fabio Frasconi, coach de Montfermeil

« Il me fait un peu penser à Thiago Motta »

Chacun de nos témoins est unanime pour relever l’intelligence de jeu parmi les points forts d’Ethan Mbappé. Frasconi abonde : « Il est capable de faire jouer les autres, arrive à se mettre dans les bonnes zones, a une grosse compréhension du jeu. » Son homologue de Dunkerque enchaîne : « Il a vraiment de grosses qualités techniques, étant en capacité de changer de rythme avec sa bonne vision de jeu. Sa patte gauche est au-dessus de la moyenne. Et c’est un très bon tireur de coups de pied arrêtés. » Ça commence à en faire, des qualités. Dans le même esprit que ses collègues, Thomas Tiarci, coach des U19 de QRM, a vite été séduit : « Il a quelque chose. Il me fait un peu penser à Thiago Motta. » « Dans la qualité de passe en tout cas, confirme Fabio Frasconi, qui ose également la comparaison. Ethan Mbappé est capable de masquer des passes, avec ce profil un peu élégant. En espérant qu’il fasse la même carrière. Mais il peut jouer à un bon niveau pro. » Si le nom Mbappé est plus lourd à porter chaque jour, plusieurs des formateurs ont noté un point précis dans l’attitude d’Ethan en match. « Sa maturité pour switcher face à la pression », reconnaît Thomas Tiarci. « Il a un relâchement intéressant, enchaîne Yoann Bodivit de Saran. La capacité à ne pas être crispé. C’est important pour le haut niveau. » Et dans la catégorie défaut(s) ? Un peu de nonchalance, quelques attitudes vis-à-vis du corps arbitral ou dès lors qu’il est accroché par un adversaire. « Il met quelques tampons, mais c’est bien fait », rigole Thomas Tiarci. « Si j’ai quelque chose à lui reprocher, mais il en joue, c’est de se plaindre auprès de l’arbitre. Mais bon, ça marche », observe Fabio Frasconi. Ce dernier le dit : « En catégorie U19 nationaux, il fait partie des bons milieux, donc peu de défauts ressortent. »

L’important, c’est le futur, et le futur proche : ce fameux cap de la Ligue 1 sera-t-il facilement franchi ? « Pas tout de suite », tranche Yoann Bodivit. « Comment va-t-il s’en sortir athlétiquement, questionne Stjepan Cvitković. Va-t-il être capable, dans la densité, de répondre à l’impact, de s’organiser plus rapidement pour se sortir de situations compliquées ? Je ne suis pas capable de dire s’il deviendra un grand joueur. » Les zones floues concernent peut-être son profil loin du PSG, comme chez les U19, où il est en maîtrise, avec la possession. Stjepan Cvitković poursuit : « Dans le milieu, il va falloir qu’il récupère des ballons. Il aime bien avoir le jeu face à lui, donc il sera plus bas qu’un numéro 10 et il aura des tâches défensives. Savoir répondre athlétiquement à un duel, etc. Mettre de l’impact au milieu sera essentiel. »

Au-delà du nom

Mais on le sait bien, dans la vie comme dans le foot, le physique, ça ne fait pas tout. Le « choc » du monde des grands sera aussi un défi mental. « En Ligue 1, c’est toujours une énigme, rappelle Fabio Frasconi. Mais pour lui, je pense qu’il n’y aura pas de problème. Il est encadré comme il faut, il a le vécu de son frère, il a emmagasiné tellement de choses positives qu’il sera prêt sur cet aspect mental. » Yann Bodivit apporte une nuance : « Je ne l’ai pas vu, jusqu’ici, en difficulté sur le terrain. Comment répondra-t-il mentalement lorsqu’il sera mis en difficulté ? » S’il est toujours bon de rappeler qu’il n’est pas encore majeur, pour Ethan Mbappé (84 minutes jouées avec le PSG cette saison), les défis sont immenses. « Peut-être qu’il a eu des portes ouvertes, mais aujourd’hui, il y a plus de contraintes, pense Thomas Tiarci. Le plus dur, c’est d’être le frère de. Il a besoin de s’aguerrir. Mais il peut jouer en Ligue 1. » En décembre 2023, Luis Enrique avait dit : « Il a un nom de famille de prestige dur à porter, mais il a beaucoup de valeurs. Il est préparé. » Et Yoann Bodivit de conclure : « Il n’y a pas pléthore de garçons capables de jouer en U19 nationaux avec deux ans d’avance. Globalement, il est dans le bon wagon. » Reste à savoir si c’est en première ou en seconde classe.