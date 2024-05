Malgré sa maladie cérébrale aiguë, Kristoffer Olsson veut rejouer au foot

La tête dure.

Il y a un peu plus de trois mois, le club danois de Midtjylland apprenait une terrible nouvelle : son milieu de terrain suédois, Kristoffer Olsson, avait dû être hospitalisé d’urgence, retrouvé inconscient à son domicile, et victime d’une inflammation extrêmement rare des vaisseaux cérébraux. Après plusieurs semaines passées sous assistance respiratoire, le joueur avait pu être transféré vers un centre de rééducation. Depuis, Olsson va beaucoup mieux, il était même présent ce dimanche dans les tribunes de son club, sacré champion du Danemark, et il a livré une interview au média Aftonbladet. « Il y a eu trois semaines où j’étais pratiquement en train de mourir. Je n’en ai aucun souvenir. […] Il est donc clair que j’ai pris du recul sur la vie et le football pendant cette période, qui a été incroyablement difficile. Mais c’est toujours au football que je pense ces derniers temps, je me sens beaucoup mieux. Je suis redevenu ce que j’étais avant que tout cela ne se produise », a-t-il confié.

Certain de revenir un jour sur un terrain en tant que professionnel, il ne veut pas pour autant se précipiter. « Je me déplace bien, je peux courir et j’ai une bonne mémoire. Je m’améliore de jour en jour. J’ai toujours eu des cordons et d’autres choses sur moi, et j’ai juste une petite chose qui m’aide à uriner. […] Bien sûr, on veut revenir le plus vite possible et on se bat pour y arriver. Mais je ne suis pas stressé, cela prendra son temps. Nous verrons quand cela arrivera », ajoute Olsson, qui n’est pour le moment toujours pas rentré chez lui définitivement.

Chaque chose en son temps.