Midtjylland recherche un stagiaire pour s’occuper du scouting

Détection pour futurs détecteurs.

Troisième de Superligaen (D1 danoise), Midtjylland vient de poster une annonce ce mercredi, afin de trouver son prochain scout, qui sera chargé de dénicher les futurs talents de demain. Effectivement, le FC Moneyball souhaite embaucher pour une durée de douze mois un étudiant-stagiaire (malheureusement sans gratification à la clé), pour réaliser des missions de scouting : « Le stage permettra aux candidats retenus de bénéficier d’une expérience pratique, en contribuant aux missions de recrutement pour l’équipe première et de l’académie. »

Midtjylland club announced that they are looking for scouts to do internships. Internships can be done remotely. There is the opportunity to work in the A team and academies after the internship and no formal education or professional experience is required. +++ 🔗 @harungunduz_ pic.twitter.com/dNUunVR74X

