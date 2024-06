Un homme arrêté après être monté sur le toit du stade pendant Allemagne-Danemark

Les Allemands ont pris l’expression « sur le toit du monde » au pied de la lettre.

Plusieurs vidéos ont fuité ce samedi soir sur les réseaux sociaux, montrant un homme cagoulé arpenter les infrastructures du Stadion Dortmund, avant d’être interpellé. Selon l’AFP, l’individu en question était monté dès la mi-temps sur le toit du stade, portant un sac à dos. Les autorités ont dû attendre la fin de la rencontre entre l’Allemagne et le Danemark (2-0) pour arrêter cette personne, qui, a priori, n’avait pas pour but de tenter quoi que ce soit de dangereux pour autrui, et qui souhaitait prendre simplement des photos. « La personne interpellée est âgée de 21 ans et est originaire d’Osnabrück. Actuellement, rien n’indique que l’homme ait voulu mettre en danger les spectateurs du stade par son comportement. Selon les premiers éléments, l’homme de 21 ans voulait, comme il l’avait déjà fait à plusieurs endroits en Allemagne, prendre des photos depuis le toit du stade. Il avait ainsi dans son sac un équipement de photographie », a fait savoir la police allemande depuis.

Il y réfléchira à deux fois avant d’agir la prochaine fois.