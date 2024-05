Un petit-fils de François Pinault va entrer au conseil d'administration du Stade rennais

Une histoire de famille.

Il va y avoir du mouvement cette semaine au Stade rennais, et pas seulement dans le domaine du sportif. Comme annoncé en fin de semaine dernière, Jacques Delanoë va être remplacé par Alban Greget, directeur général adjoint d’Artémis et proche de François-Henri Pinault, à la présidence du conseil d’administration du club breton. Ce ne sera pas la seule nouveauté au programme du fameux CA prévu ce mercredi : Louis Rogers-Pinault, petit-fils de Maryvonne Pinault, la seconde épouse de François Pinault, va faire son entrée en tant qu’administrateur du SRFC, comme révélé par France Bleu Armorique, une information que nous pouvons confirmer.

On le dit très attaché au club breton et même passionné, au moins d’assister à quasiment chaque match au Roazhon Park, où il a parfois fréquenté la tribune Mordelles réservée au kop rennais. Le SRFC devrait aussi prochainement changer de directeur sportif : Florian Maurice va s’en aller et l’Italien Frédéric Massara, passé par la Roma et l’AC Milan, est pressenti pour le remplacer, comme indiqué par Ouest-France et L’Équipe.

Les prochaines heures des prochains jours des prochaines semaines seront décisives. C’est comme ça qu’on dit ?