Le Stade rennais va connaître un changement à la présidence de son conseil d'administration

Les grandes manœuvres.

Comme révélé par Ouest-France, le Stade rennais va connaître une changement à la présidence de son conseil d’administration lors d’une prochaine réunion prévue le 29 mai, une information que nous pouvons confirmer. Jacques Delanoë, qui occupe ce poste depuis 2017, connu pour être un amoureux du club breton et un ami d’enfance de François-Henri Pinault, va laisser sa place à Alban Greget. Le dirigeant rennais avait un rôle essentiellement institutionnel chez les Rouge et Noir, s’occupant notamment de la création de la Galerie des Légendes ou s’impliquant dans divers projets structurels (le nouveau centre d’entraînement, un potentiel nouveau stade, etc.)

Son remplaçant ne débarque pas de nulle part. Il siégeait déjà au conseil d’administration du SRFC. Il est également un proche du milliardaire et surtout un dirigeant important de la galaxie Pinault, comme en témoigne sa fonction de directeur général adjoint de la holding Artémis, dont le Stade rennais est l’une des filiales. Alban Greget n’était jamais très loin de la Piverdière lors des récentes grandes décisions prises par les actionnaires du club : il était par exemple présent cet automne le jour de la conférence de présentation de Julien Stéphan.

À noter qu’une autre personne que l’on dit déjà proche du club devrait intégrer le CA la semaine prochaine, mais son identité n’a pas encore filtré. Les choses devraient aussi s’accélérer dans les prochains jours dans le domaine sportif, Florian Maurice étant sur le départ et Rennes cherchant quelqu’un pour le remplacer. Le Brestois Grégory Lorenzi tenait la corde ces dernières heures, sans rien que ne soit encore décidé. Le nom de Frédéric Massara, évoque par L’Équipe la semaine dernière, fait également partie des pistes explorées.

L’intersaison de toutes les révolutions en Ligue 1.