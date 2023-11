Les premiers mots de Julien Stéphan pour son retour à Rennes

Stéphan reprend les Rennes.

Revenu au Stade rennais près avoir quitté le club en mars 2021, Julien Stéphan s’est présenté devant les journalistes ce lundi. Il en a ainsi profité pour saluer son prédécesseur, Bruno Genesio, et présenter les quelques hommes qui viendront enrichir son staff. Le coach a aussi introduit les grandes lignes de sa mission, prévue jusqu’à la fin de la saison : « Inverser la courbe de résultats, essayer de restaurer la confiance des uns et des autres et regagner de la constance. »

📺 Découvrez en intégralité la présentation de Julien Stéphan à la presse ⤵️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 20, 2023

De la constance, le SRFC en a besoin. En difficultés en championnat avec seulement deux victoires en douze matchs, les Rouge et Noir vont pouvoir s’appuyer sur « la fraîcheur, la disponibilité, la détermination et la motivation » d’un coach sans club depuis dix mois. Julien Stéphan revient aussi non pas après un licenciement, mais une démission. Une décision qu’il avait regrettée ensuite.

Bruno Genesio devrait ensuite lui succéder.

