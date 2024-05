Unai Emery prolonge son histoire avec Aston Villa

« Villa till he dies » ou presque.

L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, prolonge l’aventure sur le banc des Villans jusqu’en 2029. La bonne nouvelle a été officialisée ce lundi après-midi par le club sur les réseaux sociaux. Arrivé en 2022, Unai Emery est l’un des principaux artisans de la saison exceptionnelle des Villans, quatrièmes de Premier League et qualifiés pour la Ligue des champions, 41 ans après. « Depuis que je suis arrivé à Villa avec Wes (Edens) et Nassef (Sawiris) (les deux propriétaires du club, NDLR), nous avons toujours trouvé le meilleur environnement et la meilleure structure pour développer un projet de la plus haute ambition, a déclaré l’ancien entraîneur du PSG. Toute la structure footballistique avec Monchi et Damian (les directeurs sportifs, NDLR) et les propriétaires, nous partageons la même vision et les mêmes objectifs. Il y a une grande alchimie à Aston Villa. Et le soutien des supporters fait aussi la différence pour que l’on se sente comme à la maison. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de poursuivre ce voyage sans limites. »

Aston Villa are thrilled to announce Manager Unai Emery has agreed a new five-year contract! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024

